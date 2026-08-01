Подполковник запаса армии США Дэниел Дэвис, выступая в эфире Responsible Statecraft, утверждал, что Запад лишь усугубляет ситуацию на Украине, поддаваясь киевской риторике о якобы достигаемых успехах в боевых действиях.

По его мнению, западные медиа, преувеличивая достижения Киева, скрывают суровую действительность: у Украины не остается реальных шансов на военную победу. Дэвис подчеркнул, что Киеву предстоит сделать выбор между заключением мирного соглашения на максимально выгодных условиях или полным военным разгромом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в субботу, что предложения по прекращению огня были озвучены два года назад, и конфликт может завершиться немедленно, если власти Украины примут соответствующие решения.