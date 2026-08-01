Объяснена особенность полномасштабного вторжения мигрантов в испанскую Сеуту

В пятницу мир стал свидетелем небывалого вторжения десятков тысяч мигрантов в расположенный на севере Африки испанский анклав Сеута. С территории соседнего Марокко на эту крошечную территорию ринулось примерно столько же желающих найти себе пристанище в Европе, сколько жителей насчитывается в самой Сеуте. Почему именно этот пункт стал местом мигрантского набега?

Почему Сеута оказалась "горячей точкой" миграции и как столько людей смогли пересечь границу из Марокко? По оценкам, около 60 000 человек пытались добраться до испанской территории в условиях хаоса и опасностей, которые привели к десяткам смертей, пишет The Guardian.

Что произошло и где?

В последние дни пограничный контроль между Марокко и крошечной испанской территорией Сеута был нарушен, что позволило примерно 50 000 человек перейти на испанскую сторону в условиях хаоса и опасностей, которые привели к десяткам смертей.

Число прибывших составило более двух третей от общей численности населения Сеуты, где в пятницу разразился гуманитарный кризис, констатирует The Guardian.

По состоянию на вечер пятницы более 37 500 человек были возвращены на марокканскую сторону границы, и с каждым часом еще сотни возвращались обратно.

Сеута и Мелилья, еще одна испанская территория, расположенная в 250 милях к востоку вдоль средиземноморского побережья Северной Африки, являются единственными сухопутными границами ЕС с Африкой, пишет The Guardian.

Сеута, находящаяся во владении Испании с 1580 года, является домом для смешанного населения, состоящего из христиан и мусульман, в то время как ее испанские и марокканские жители и гастарбайтеры-поденщики живут в относительной гармонии. Марокко официально не признает Сеуту и Мелилью испанскими территориями и часто называет их оккупированными землями.

Почему Сеута стала горячей точкой миграции?

Испания является основным пунктом прибытия в Европу для людей, которые ищут лучшие экономические возможности или бегство от насилия в своих родных странах. Сеута и Мелилья хорошо укреплены, поскольку считаются пунктами назначения для тех, кто пытается добраться до Испании из Марокко и других частей Африки.

Многих мигрантов, прибывающих в Сеуту или Мелилью, немедленно возвращают обратно, но других держат в приютах для мигрантов, пока они просят убежища в Испании.

Более 20 тысяч иностранцев вернулись из Сеуты в Марокко

Чтобы добраться до Сеуты, люди часто плывут вплавь из марокканского города Нидек, преодолевая около 5 км. Другие пытаются переправиться из ближайшего города Белюнеч.

В 2022 году погибли 23 человека, когда около 2000 человек, в основном из стран Африки к югу от Сахары, пытались попасть в Мелилью из Марокко, в то время как в 2014 году по меньшей мере 14 человек погибли у берегов Сеуты, когда 200 человек пытались проникнуть на территорию страны, перелезая через пограничное ограждение или переплывая волнорез, отделяющий город от территории Марокко..

Число мигрантов, прибывающих в Сеуту и Мелилью, как правило, значительно ниже, чем тех, кто прибывает в Испанию через Канарские и Балеарские острова.

За последние десятилетия общее число иммигрантов в Испании значительно выросло: около 10 миллионов человек из 50-миллионной страны родились в других странах. Многие из них являются выходцами из Колумбии, Венесуэлы и Марокко и работают в ключевых секторах испанской экономики, включая сельское хозяйство, туризм и сферу услуг.

По крайней мере, с середины 1990-х годов тысячи людей ежегодно пересекают Средиземное море из стран Северной Африки и Турции в поисках убежища в Европе. Согласно данным Международной организации по миграции, с 2014 года в Средиземноморье было зарегистрировано 35 153 случая смерти и исчезновения мигрантов, а за первые семь месяцев 2026 года 1493 человека погибли или пропали без вести.

Почему так много людей смогли пересечь границу?

Пока это не вполне ясно, комментирует The Guardian. Марокканские власти пока не выступили с заявлением, и неясно, насколько усердно они пытались предотвратить переход.

Однако этот переход может быть связан с соперничеством между Марокко и Алжиром и недавней поездкой премьер-министра Испании Педро Санчеса в Алжир.

Последнее массовое пересечение границы в мае 2021 года произошло после того, как Марокко ослабило пограничный контроль во время дипломатического скандала с Испанией из-за решения Испании разрешить лидеру движения за независимость Западной Сахары пройти лечение от Covid-19 в Испании.

Марокко и выступающий за создание Сахарской Арабской Демократической Республики Фронт Полисарио претендуют на Западную Сахару, которая находилась под властью Испании до 1975 года, когда испанские колониальные власти передали эту территорию Марокко и Мавритании.

Очередной дипломатический кризис закончился в 2022 году, когда Мадрид изменил свою давнюю политику нейтралитета и поддержал план Марокко в отношении Западной Сахары – шаг, который вызвал дипломатический раскол между Мадридом и поддерживающим фронт Полисарио Алжиром.

Но на днях, 20 июля, испанский премьер-министр Педро Санчес посетил Алжир – это был первый подобный визит главы испанского правительства за последние четыре года, что ознаменовало потепление в отношениях Мадрида с Алжиром, отмечает The Guardian.

Выступая в пятницу из Сеуты, Педро Санчес обвинил во внезапном притоке мигрантов торговцев людьми, распространяющих слухи о недавнем решении верховного суда Испании о том, что нелегальные мигранты, прибывающие морем, не могут быть немедленно возвращены туда, откуда заявились.

Маттео Вилья, исследователь миграции из Итальянского института международных политических исследований, считает, что, скорее всего, здесь замешана политика. “То, что произошло в 2021 году, было уменьшенной версией того, что произошло вчера", - сказал он. “Я имею в виду, что 50 000 человек не приезжают за одну ночь, хотя обычно это сотни человек в месяц. Поездка Санчеса в Алжир - это то, что Марокко на самом деле не понравилось”.

Вилья предположил, что Марокко, возможно, ослабило охрану границы, чтобы показать, что у него есть “преимущество”, особенно потому, что местные власти знают, что это вызовет чрезмерную реакцию в Европе. “Им нравится наблюдать за всеми этими столкновениями между европейскими странами”, - добавил он.

Испания развернула свои вооруженные силы и дополнительную полицию для восстановления порядка после инцидента, который Санчес назвал “нарушением территориальной целостности Испании”.

Фотографии и видеозаписи пограничного хаоса вызвали кризис в испанском правительстве и разногласия внутри ЕС, где правые политики обвинили в инциденте политику Испании по легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов в этом году.

Ультраправое правительство Италии зашло так далеко, что потребовало отстранить Испанию от Шенгенской зоны свободного передвижения - даже несмотря на то, что Сеута и Мелилья не подпадают под действие обычных шенгенских соглашений, - в то время как Франция ужесточила свои границы с соседней страной.