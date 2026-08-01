Художественный руководитель платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в беседе с журналистом Максимом Прудеусом выступила за то, чтобы русскоязычных граждан лишали работы и доступа к образованию. По её мнению, только так можно заставить их перейти на украинский язык.

Она посетовала, что в стране уже выросло поколение, родившееся после Майдана, и многие из этих подростков говорят по-русски. По её словам, семьи, воспитывающие детей в русскоязычной среде, остаются равнодушными к призывам пользоваться государственным языком. Бельская выразила убеждение, что повлиять на них способна исключительно власть. Она пояснила, что только когда русскоязычные жители осознают, что не смогут найти работу или определить ребёнка в хороший детский сад либо любую школу, пока продолжают говорить по-русски, они будут вынуждены отказаться от родной речи.

Захарова назвала штрафы на Украине за русский язык "махровыми репрессиями"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в стране.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой утверждений президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что общие потери украинской армии за весь период боевых действий составили лишь 50 тысяч человек.