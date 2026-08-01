«Я под прицелом МУС?»: Трамп не исключил преследования со стороны суда

Президент США Дональд Трамп допустил возможность собственного преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление американский лидер сделал на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде, отвечая на вопрос о недавних высказываниях госсекретаря Марко Рубио, который раскритиковал деятельность этой структуры.

Трамп уточнил, что в настоящий момент ему неизвестно о наличии каких-либо процедур в отношении него. Однако, по его словам, полностью исключать такой сценарий нельзя. Президент также отметил, что Рубио в своей позиции защищает не только интересы Вашингтона, но и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Ранее глава американского внешнеполитического ведомства назвал МУС «незаконной международной организацией» и анонсировал начало кампании против суда, мотивируя это угрозой американскому суверенитету. Администрация США уже вводила санкционные ограничения против сотрудников МУС, настаивая на необоснованности его претензий к гражданам Штатов и союзникам, включая Израиль.