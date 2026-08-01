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«Я под прицелом МУС?»: Трамп не исключил преследования со стороны суда

Московский Комсомолец

Президент США Дональд Трамп допустил возможность собственного преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление американский лидер сделал на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде, отвечая на вопрос о недавних высказываниях госсекретаря Марко Рубио, который раскритиковал деятельность этой структуры.

«Я под прицелом МУС?»: Трамп не исключил преследования со стороны суда
© Global Look Press

Трамп уточнил, что в настоящий момент ему неизвестно о наличии каких-либо процедур в отношении него. Однако, по его словам, полностью исключать такой сценарий нельзя. Президент также отметил, что Рубио в своей позиции защищает не только интересы Вашингтона, но и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Ранее глава американского внешнеполитического ведомства назвал МУС «незаконной международной организацией» и анонсировал начало кампании против суда, мотивируя это угрозой американскому суверенитету. Администрация США уже вводила санкционные ограничения против сотрудников МУС, настаивая на необоснованности его претензий к гражданам Штатов и союзникам, включая Израиль.