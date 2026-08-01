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Трамп на пальцах показал процесс сбития иранских ракет и насмешил своих министров

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп на пальцах показал, как американские военные сбивали иранские ракеты, которые летели на Иорданию. Трансляцию вел Белый дом.

Трамп на пальцах показал процесс сбития иранских ракет и насмешил своих министров
© Global Look Press

Американский лидер несколько раз ткнул пальцем в воздух, сопровождая это звуками «Бинг-бинг, бинг-бинг-бинг!».

Этим политик вызвал смех у аудитории и сидящих рядом министров: главы Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

30 июля Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США.