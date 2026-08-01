Трамп на пальцах показал процесс сбития иранских ракет и насмешил своих министров

Президент США Дональд Трамп на пальцах показал, как американские военные сбивали иранские ракеты, которые летели на Иорданию. Трансляцию вел Белый дом.

Американский лидер несколько раз ткнул пальцем в воздух, сопровождая это звуками «Бинг-бинг, бинг-бинг-бинг!».

Этим политик вызвал смех у аудитории и сидящих рядом министров: главы Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

30 июля Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США.