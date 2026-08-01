Пентагон намерен сложить с себя руководящую роль в координационной структуре, отвечающей за военную поддержку Украины. Как информирует издание Politico со ссылкой на свои источники, американское оборонное ведомство откажется от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, базирующейся в Германии.

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По данным издания, в задачи этой группы, созданной Соединёнными Штатами ещё в 2022 году в составе командования ВС США в Европе, входит организация поставок западных вооружений, обучение личного состава ВСУ и передача разведывательных сведений. Уточняется, что со временем руководство данной структурой полностью перейдёт к другому члену НАТО, при этом сам переход может занять до одного года. Вместе с тем, источники утверждают, что текущая работа на украинском направлении не будет прервана.

Опрошенный журналистами украинский чиновник выразил обеспокоенность по поводу предстоящей смены лидера в этой группе. По его мнению, подобные изменения способны негативно отразиться на оперативности военных поставок. Собеседник издания подчеркнул, что никто из союзников не в состоянии заменить американскую спутниковую разведку, возможности целеуказания и уникальные логистические мощности тяжёлых транспортных самолётов Соединённых Штатов.

Российская сторона последовательно указывает на то, что поставки вооружений Украине не только мешают урегулированию, но и напрямую втягивают государства НАТО в конфликт, представляя собой опасную игру с огнём. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что любые грузы с военной техникой для киевского режима станут легитимной целью для России. В Кремле неоднократно отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирному диалогу и неизбежно возымеет негативные последствия.

Ранее американское военное ведомство направило в Конгресс запрос на выделение $18,2 млрд в рамках экстренного финансирования. Эти средства предназначаются для восполнения запасов зенитных ракетных комплексов и других боеприпасов, израсходованных в ходе недавней военной кампании против Ирана.