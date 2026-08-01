На Западе назвали мерзкими слова Зеленского о потерях ВСУ
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал мерзким заявление украинского президента Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российско-украинского конфликта. Он заявил об этом в эфире своего YouTube-канала.
По мнению журналиста, Зеленский рассчитывает, что «дикая ложь» поддержит «поток денег» и увеличит «поток оружия».
«Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко», — сказал Христофору.
Он также выразил уверенность, что украинский лидер соврал о потерях Украины на поле боя, чтобы улучшить впечатление западной аудитории.
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«Молчание журналистки и никакого противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать войну против России», — заключил журналист.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения.
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), участник спецоперации Ян Гагин заявил, что реальные потери ВСУ составляют более двух миллионов военнослужащих.