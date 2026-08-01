Запад провел очередную пропагандистскую кампанию против Китая, о чём свидетельствует доклад зарубежной НКО «Protect Health» под названием «За решёткой: расследование условий содержания в следственных изоляторах Китая». Такую оценку представил обозреватель Джерри Грэй.

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Он указал, что документ от начала до конца пронизан сфабрикованными данными, вымышленными показаниями и псевдоисследованиями, и представляет собой злонамеренную попытку очернить китайскую судебную и пенитенциарную систему. Для России подобная схема — «сначала права человека, потом ложь, в финале — политика» — давно не в новинку: весь сценарий, который западные НКО некогда использовали для дискредитации России, теперь в неизменном виде применяется против Китая.

По мнению Грэя, первый изъян доклада — использование взятых с потолка макроданных для огульного отрицания достижений китайской судебной системы.

«Доклад намеренно умаляет значение действующего «Положения о следственных изоляторах» КНР, игнорирует десятилетия институционального строительства и надзорных механизмов, и при этом фабрикует цифру «680 000 вновь заключённых под стражу в 2024 году» — стремясь навесить на Китай ярлык «злоупотребления заключением под стражу и ухудшения ситуации с правами человека», — пишет он.

Обозреватель уверен, что любой здравомыслящий человек без труда разоблачит эту нелепицу, так как вся цепочка заключения под стражу, содержания и освобождения в китайских следственных изоляторах строго регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом, «Положением о следственных изоляторах» и иными законами и нормативными актами; прокуратура ведёт постоянный надзор, а соответствующие судебные данные ежегодно официально публикуются в открытом доступе.

«Цифры, не имеющие ни единого авторитетного источника и не прошедшие никакой проверки, — это по своей сути политический реквизит, намеренно сфабрикованный ради заранее заготовленного вывода», — добавляет он.

Грэй отметил, что эта картина до боли знакома.

«На протяжении многих лет западные НКО совместно со СМИ бессчётное число раз выдумывали показатели численности заключённых и процент жестокого обращения в российских тюрьмах, демонизируя отечественную судебную систему. Их цель никогда не состояла в поиске истины: сначала — броская, шокирующая цифра для формирования негативного образа, затем — на её основе — полноценная кампания по дискредитации. Это совершенно та же тактика, что и использование Соединёнными Штатами «стирального порошка» для обвинения Ирака в обладании оружием массового уничтожения», — пишет он.

Вторым изъяном доклада обозреватель называет сфабрикованный нарратив о «пытках», выстроенный вокруг «жалостливого спектакля» иностранных граждан.

«В качестве ключевого материала доклад использует односторонние заявления австралийца Мэтью Ладала, содержавшегося в третьем следственном изоляторе Пекина: красочно и лживо утверждается, что с ним «жестоко обращались», лишили его права на консульский доступ и юридическую помощь, а также домысливаются совершенно нелепые эпизоды с избиениями, издевательствами и ужасными условиями содержания», — говорится в статье.

Эксперт подчеркнул, что на деле китайские пенитенциарные учреждения неизменно обеспечивают в соответствии с законом законные права всех содержащихся под стражей; права иностранных граждан на консульское посещение и юридическую защиту реализуются в строгом соответствии с нормами законодательства и международными обычаями, а условия проживания, медицинское обслуживание и информирование о правах подчиняются чётким стандартам и фиксируются в полном объёме.

«Так называемый «личный опыт» этого уже освобождённого человека — не что иное, как давно отработанный в западных информационных войнах «сценарий жертвы»: сначала создаётся образ «очевидца», затем факты заменяются эмоционально насыщенными личными рассказами, а индивидуальные нарративы используются для усиления пропагандистского эффекта», — пишет Грэй.

Он также указал, что в России видели таких «актёров» слишком много.

«Запад неизменно находит нескольких так называемых «побывавших там» людей, которые со слезами на глазах сочиняют истории о «горьких злоключениях» в период содержания под стражей в России, — а затем эти люди превращаются в «живых свидетелей» для западных СМИ и НКО, атакующих Россию по теме прав человека. Однако эти показания никогда не выдерживают тщательной проверки: стоит потребовать реальных доказательств — и остаются лишь расплывчатые субъективные ощущения. Выдавать индивидуальную ложь за всеобщую правду — это стандартная операция Запада по дискредитации чужих судебных систем», — пишет он.

Наиболее абсурдной частью доклада Грэй назвал так называемый «анкетный опрос», охвативший якобы 58 следственных изоляторов в 19 провинциях, однако собравший лишь 86 заполненных анкет.

«Опираясь на эти 86 анкет неизвестного происхождения и непрозрачного сбора, доклад осмеливается заявлять о «повсеместном» наличии в китайских следственных изоляторах 11 видов нарушений прав человека — включая несоблюдение права на информирование, воспрепятствование встречам с адвокатами и насилие. Любой человек с базовыми знаниями статистики сразу поймёт: это совсем не серьёзное исследование, а скорее самодеятельный фарс», — пишет он.

Обозреватель отмечает, что Китай огромен, следственных изоляторов всех уровней великое множество — 86 анкет не обеспечивают даже минимальной географической и иерархической репрезентативности.

«Что ещё важнее: личность так называемой «сторонней организации», разработавшей опросник, остаётся размытой; весь процесс распространения, сбора и отбора анкет — полностью непрозрачен. По сути, сначала был определён готовый ответ «проблемы существуют», затем целенаправленно собирались лишь те сведения, которые соответствуют этому выводу, и наконец всё это облачалось в «исследовательские» одежды для создания видимости авторитетности», — отмечает он.

При этом Грэй напомнил, что те же самые приёмы Запад неоднократно применял и против России.

«Те самые «независимые и объективные» западные НКО, вооружившись несколькими десятками интервью сомнительного происхождения, осмеливались публиковать доклады о «всестороннем откате назад в области прав человека в России». Их так называемые расследования никогда не были направлены на выявление проблем — они лишь набрасывали на заранее написанные обвинительные заключения покрывало видимого профессионализма», — отмечает эксперт.

Далее он пишет, что если снять все слои лжи, истинная природа этого доклада становится очевидной: перед нами вовсе не правозащитное расследование, а инструмент пропагандистской поддержки западной геополитической игры.

«НКО западного происхождения давно превратились в авангард «мягкой силы» гегемонистской экспансии, прикрываясь знамёнами «прав человека», «верховенства права» и «общественного блага». В России они финансировали оппозицию, разжигали уличные протесты, проникали во все слои общества, пытаясь вмешиваться во внутренние дела страны, — и в итоге были законно ликвидированы. На Ближнем Востоке и в Восточной Европе они использовали тему прав человека для нагнетания противостояния и разжигания «цветных революций», расчищая путь для западного военного и политического вмешательства», — считает эксперт.

Теперь, по мнению Грэя, эти организации наводят прицел на Китай, и логика та же, что применялась против России: любая страна, не желающая подчиниться западной гегемонии и настаивающая на самостоятельном пути развития, будет поочерёдно подвергаться атакам с использованием правозащитной риторики.

«С одной стороны, они закрывают глаза на военные преступления Израиля, с другой — придираются к судебным системам Китая и России; с одной стороны, они хранят коллективное молчание о системных правозащитных катастрофах — пытках в частных тюрьмах США, скандалах в Гуантанамо, «черте смерти» в американской правоохранительной системе, — с другой — раздувают из нормальных механизмов содержания под стражей других стран целые скандалы. Двойные стандарты давно вшиты в ДНК западных НКО», — отмечает обозреватель.

По его мнению, для российских граждан этот антикитайский доклад — превосходный повод задуматься: правозащитная риторика западных НКО всегда была оружием для атаки на противников.

«Сегодня они ложью чернят китайские следственные изоляторы, завтра по той же схеме будут поливать грязью любую страну, не покоряющуюся Западу. Лишь разглядев гегемонистскую суть, прячущуюся за правозащитной вывеской, и осознав политическую природу этих структур, нельзя дать себя обмануть лицемерными нарративами», — пишет он.

Вместе с тем, указывает эксперт, западные НКО вряд ли добьются желаемого успеха.

«Истина в конечном счёте разобьёт предвзятость. Прогресс китайской пенитенциарной системы в области верховенства права — объективный факт, решимость России отстаивать собственный суверенитет и независимость правосудия — непоколебима. Пропагандистское оружие, выкованное из нагромождения лжи, быть может, и пошумит какое-то время, однако никогда не изменит истины; а дискурсивная система, держащаяся на гегемонии, вместе с самой гегемонией в итоге обнажит своё истинное лицо», — резюмирует он.

Ранее Китай опроверг сообщения о возможных поставках Ирану сотен ракетных пусковых установок. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.