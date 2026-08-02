Стало известно о просьбе наследного принца Саудовской Аравии к Трампу

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал президента США Дональда Трампа избегать ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказал неназванный американский чиновник, бен Салман в ходе телефонного разговора с Трампом выразил опасения по поводу его намерения нанести массированные удары по Исламской Республике и попросил американского лидера прояснить план действий Вашингтона.

По данным CBS, израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Удары могут быть нанесены на этих выходных.