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Стало известно о просьбе наследного принца Саудовской Аравии к Трампу

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал президента США Дональда Трампа избегать ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Стало известно о просьбе наследного принца Саудовской Аравии к Трампу
© Lenta.ru

Как рассказал неназванный американский чиновник, бен Салман в ходе телефонного разговора с Трампом выразил опасения по поводу его намерения нанести массированные удары по Исламской Республике и попросил американского лидера прояснить план действий Вашингтона.

По данным CBS, израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Удары могут быть нанесены на этих выходных.