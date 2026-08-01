В Минске сделали заявление относительно закрытия границы с Латвией

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтверждает сведения о полном закрытии границы с Латвией. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

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Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Однако белорусская сторона данную информацию опровергает.

В настоящее время на границе двух государств продолжает действовать лишь один пункт пропуска из двух существующих. Второй был приостановлен латвийской стороной ещё в сентябре 2023 года для предотвращения угроз, связанных с нелегальной миграцией.

Латвия закрыла границу с Белоруссией по техническим причинам

По оперативным данным госпогранкомитета Белоруссии на 22:00 по московскому времени, выезда из республики в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина», который с латвийской стороны именуется «Патерниеки», ожидают около двадцати легковых автомобилей. При этом скопления грузового транспорта и автобусов не наблюдается. Ранее, по состоянию на 20:00, каких-либо очередей из транспортных средств также зафиксировано не было.

Накануне глава МВД Латвии Янис Домбрава призвал сограждан воздержаться от поездок в Белоруссию.