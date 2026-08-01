Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой утверждений президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что общие потери украинской армии за весь период боевых действий составили лишь 50 тысяч человек. Своё мнение он высказал на странице в социальной сети X.

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Журналист счёл подобные цифры доказательством того, что, по его выражению, «маленький диктатор лжёт». Он также задался вопросом, почему киевский лидер полагает, будто число погибших украинских военнослужащих со временем уменьшается. Боуз выразил недоумение тем, что человек, которого он охарактеризовал как наркомана, может всерьёз рассчитывать на то, что ему поверят.

Стоит отметить, что ещё в феврале 2026 года Зеленский называл иную цифру — 55 тысяч погибших.

Зеленский высказался о судьбе Крыма

Ранее тот же журналист уже критиковал решение руководства Евросоюза одобрить многомиллиардный транш для Украины. Он усмотрел в этом коррупционную составляющую на фоне обнищания самих европейцев, заметив, что деньги, по сути, идут на обогащение киевского режима в то время, как рядовые граждане ЕС едва сводят концы с концами. Тогда Совет ЕС официально утвердил поправки в украинский план реформ, предусматривающие предоставление дополнительных 8,3 миллиарда евро в рамках «Кредита на поддержку Украины».Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой утверждений президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что общие потери украинской армии за весь период боевых действий составили лишь 50 тысяч человек. Своё мнение он высказал на странице в социальной сети X.