Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу напомнил Украине о сделке по редкоземельным металлам.

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По его словам, страна обладает очень богатыми и плодородными месторождениями редкоземельных элементов.

«У нас подписан контракт, касающийся их. Мы можем приехать туда в любой момент и забрать практически все, что захотим. Это довольно выгодная сделка», — сказал американский лидер.

«Уступки неизбежны». Трамп высказался о сделке по Украине

Ранее экс-депутат Верховной рады Василий Волга признал, что Украина сдалась на века в ресурсное рабство США, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп заключили ресурсную сделку между Киевом и Вашингтоном.