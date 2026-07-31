Латвия закрыла границу с Белоруссией

Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.

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Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Янис Домбрава.

— По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта, — написал глава ведомства на своей странице в социальной сети Х.

Для тех, кто еще не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.

В декабре прошлого года, по данным СМИ, на границе Литвы с Белоруссией и России появились конструкции для взрывчатки.

23 июля парламент Латвии принял запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Белоруссии. Депутаты приняли поправки к закону, которые устанавливают «национальный запрет» на импорт промышленных товаров из этих стран. Мера действует до 1 июля 2027 года.

Ранее МВД Эстонии выразило готовность закрыть границы с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности. Сейчас границу имеют право пересекать россияне с видом на жительство в Эстонии и других европейских странах, а также люди с двойными гражданствами.