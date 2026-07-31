Мигранты заявили о помощи марокканских полицейских при переходе в Сеуту

Некоторые мигранты, попавшие в испанский анклав Сеута, утверждают, что марокканские полицейские помогали им пересечь границу с Испанией.

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Об этом пишет The New York Times.

Один из мигрантов, Юссеф Алауи, рассказал изданию, что, когда его группа приближалась к границе, полицейские якобы указывали им направление, крича: «двигайтесь туда, двигайтесь туда».

Другой мигрант, Мохаммед Ахмидхо, заявил, что сотрудники правоохранительных органов якобы сказали ему: «езжай в Испанию».

Позднее, по его словам, он вернулся в Марокко, поскольку в Сеуте не оказалось еды, воды и мест для ночлега.

Ранее посольство США в Испании выпустило предупреждение для американских граждан на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что исключение Испании из числа участников Шенгенского соглашения не урегулирует миграционный кризис в Сеуте.