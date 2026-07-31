Латвия по техническим причинам закрыла границу с Белоруссией

Латвия закрыла границу с Белоруссией по "техническим причинам". Об этом сообщил латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава на своей странице в соцсети X. "По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта", - говорится в публикации. Рига призывает использовать другие маршруты тем, кто еще не вернулся в Латвию. Накануне Янис Домбрава призвал сограждан не посещать Белоруссию. Глава МВД отметил, что безопасное передвижение между странами, возможно, станет затруднительным. Правительство РФ с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы "Выборг", "Вяртсиля", "Люття", "Санкт-Петербург-Финляндский", "Светогорск" (Финляндия), "Печоры-Псковские" (Эстония) и "Пыталово" (Латвия). Подробнее — в материале "Газеты.Ru".