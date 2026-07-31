Трамп оценил шанс заключения сделки между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп высказался о заключении мирных договоренностей с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

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Журналисты попросили Трампа оценить, считает ли он, что «можно достичь сделки с Ираном», невзирая на все происходящее на Ближнем Восток. В ответ Трамп выразил уверенность, что документ будет подписан.

«Думаю, мы просто хотим победить. Знаете, мы хотим победить. Дела у нас идут очень хорошо», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп назвал следующую цель ударов по Ирану. По его словам, Вашингтон намерен уничтожить весь оставшийся военный потенциал Тегерана.

До этого Трамп пригрозил, что США возобновят военную операцию против Ирана, если не получат все, что хотят.