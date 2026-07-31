Трамп высказался о возможном преследовании со стороны МУС

Президент США Дональд Трамп допустил, что попадет под преследование со стороны Международного уголовного суда (МУС).

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"Нет информации о том, что они меня преследуют. [Но] это могло бы произойти", - заявил американский лидер, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио, который подверг МУС резкой критике. "Он не пытается защищать меня. Он пытается защищать Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - прим. ТАСС) и разных других людей", - сказал Трамп, имея в виду Рубио. "Нет свидетельств того, что я в этот момент являюсь одним из них", - отметил Трамп, говоря о лицах, которых пытается преследовать МУС.

Трамп выступал на заседании президентского кабинета, которое прошло в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

Со своей стороны глава американской дипломатии, присутствовавший на совещании, назвал МУС "незаконной международной организацией". Он напомнил, что правительство США 13 июля объявило о запуске масштабной кампании против МУС с целью нейтрализации исходящей от него, по мнению Вашингтона, "угрозы американскому суверенитету".

"Пять стран уже покинули МУС <...>. И мы думаем, что будет больше [таких государств]", - добавил Рубио.

Нынешняя американская администрация уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.