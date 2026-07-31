Фицо высказался об исключении Испании из Шенгена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что исключение Испании из числа государств - участников Шенгенского соглашения не урегулирует миграционный кризис в Сеуте.

Об этом он написал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Как председатель правительства Словакии не считаю, что решением [ситуации с проникновением нелегальных мигрантов в Сеуту] стало бы исключение Испании из Шенгена", - написал Фицо. - Испанию необходимо поддержать в борьбе с нелегальной миграцией".

Премьер Словакии призвал к укреплению внешних границ Шенгенской зоны.