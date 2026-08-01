Во Франции оценили возможность выхода Испании из Шенгенской зоны

Министр внутренних дел Франции исключил возможность выхода Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идёт речи», — сказал министр на пресс-конференции.

Он также отметил, что сотрудничество Парижа и Мадрида находится на очень хорошем уровне.

Ранее руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов выразил мнение, что гипотетический выход Испании из Шенгенской зоны не упростит получение виз российскими туристами.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что исключение Испании из числа государств — участников Шенгенского соглашения не урегулирует миграционный кризис в Сеуте.