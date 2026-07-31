Посольство США призвало граждан не ездить в Сеуту и Мелилью

Посольство США в Испании выпустило предупреждение для американских граждан на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

«Прибытие тысяч мигрантов из Марокко в Сеуту и сотен в Мелилью за последние 24 часа может привести к непредсказуемым и опасным ситуациям», — говорится в сообщении.

Американским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в затронутые районы, избегать демонстраций, которые могут перерасти в насилие, а находящимся в Сеуте и Мелилье — следовать указаниям местных властей.

Ранее телеканал RTVE сообщил, что более 48,3 тыс. нелегальных мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, уже вернулись в Марокко.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция разместила военных, самолёты и беспилотники на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте.