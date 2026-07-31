Морячку посадили в тюрьму за домогательства на корабле

25-летнюю военнослужащую из Великобритании приговорили к 18 месяцам военной тюрьмы за ряд домогательств при исполнении. Об этом сообщает Daily Star.

© Соцсети

Девушка несла службу на эсминце HMS Dauntless. Как сообщает издание, от ее действий пострадали четыре члена экипажа. При этом, обвинение считает, что морячка домогалась до тех сослуживцев, которые, по ее мнению, не решатся пожаловаться на ее действия командованию.

Отмечается, что морячка домогалась как до мужчин, так и до женщин. Сослуживцы также сообщили, что Даусетт вела себя крайне агрессивной, из-за чего многие боялись на нее жаловаться из-за угрозы мести.

Сторона защиты просила смягчить наказание, поскольку у обвиняемой недавно диагностировали аутизм. Но суд счел, что это заболевание не может служить оправданием. Помимо приговора, девушку также уволили из флота.