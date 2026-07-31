Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО

Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), исключив из него бывшего министра обороны Михаила Федорова, экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также Юлию Свириденко, Алексея Соболева и Игоря Клименко.

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Одновременно в состав СНБО включены новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, глава Национальной полиции Иван Выговский, генеральный прокурор Руслан Кравченко, председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, начальник центра специальных операций "А" СБУ Олег Федоров, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на этот пост Михаила Драпатого. Это решение было принято после кадрового кризиса в военном руководстве и протестов, вспыхнувших после увольнения министра обороны Михаила Федорова.

После назначения Драпатого Зеленский также сменил руководство центра специальных операций "А" СБУ, назначив его начальником бригадного генерала Олега Федорова вместо Евгения Хмары, который позднее стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.