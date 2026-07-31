В центре Киева сторонники Федорова начали шествие

Протестная демонстрация с призывом к Владимиру Зеленскому продолжить диалог с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и предоставить ему год на проведение реформ в оборонной сфере началась в центре Киева. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Участники пройдут от памятника Шевченко до площади Ивана Франко.

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции в поддержку Федорова. Протестующие требовали не только вернуть его, но и уволить Сырского. 22 июля Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.