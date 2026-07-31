В Босфоре приостановили судоходство из-за сухогруза

Следующий из России в турецкий порт Искендерун в Средиземном море сухогруз HACI HÜSEYİN сел на мель в Босфоре из-за поломки двигателя. Судоходство в проливе в обе стороны приостановлено, сообщило Управление береговой охраны Турции.

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"154-метровое судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозящее 22 тыс. тонн железной руды из России в порт Искендерун, село на мель в проливе Босфор у района Канлыджа из-за отказа двигателя. Там же оно бросило якорь. Наши два буксира и катер находятся в готовности вмешаться и подойти к судну. Судоходство в проливе временно приостановлено в обоих направлениях с 18:10 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Балкер класса Handysize (для перевозки навалочных грузов) HACI HÜSEYİN (номер IMO-9128790) построен в 1996 году, до 2013 года имел название Ken Jyo. Дедвейт судна 22,6 тыс. тонн.