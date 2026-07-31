«Уступки неизбежны». Трамп высказался о сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский стремятся к заключению соглашения для завершения украинского конфликта, однако этот процесс обязательно потребует встречных шагов.

«Думаю, он (Зеленский, - Ред.) хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку», — сообщил Дональд Трамп.

Свое заявление американский лидер сделал в ходе заседания кабинета министров, которое состоялось в правительственной загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

«Никто не хочет идти на уступки», — констатировал глава Белого дома, оценивая текущие переговорные позиции. «Но им обоим придется пойти на какие-то уступки», — добавил Трамп, подчеркивая неизбежность компромиссов для реального урегулирования ситуации.

Напомним, что в ходе этого же правительственного заседания Дональд Трамп категорично высказался против передачи Киеву технологий производства передового американского вооружения. В ходе выступления в Белом доме американский лидер сообщил, что не дал согласия на выдачу Украине лицензий для самостоятельного создания ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Свой отказ он объяснил серьезными рисками и историческим опытом, прямо указав на то, что переданные секретные технологии однажды могут быть применены против самих Соединенных Штатов в случае предательства со стороны партнеров.