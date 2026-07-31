Италия официально заблокировала Шенген с Испанией

Италия приняла решение временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за катастрофического наплыва нелегальных мигрантов в Сеуте, сообщает газета La Stampa.

«Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морскую и воздушную границы с Испанией», — пишет издание.

Данные меры были приняты на основе аналитических данных Комитета по иммиграции и пограничной безопасности, экстренное заседание которого прошло под руководством министра внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси. Кроме того, после телефонных переговоров главы итальянского ведомства с французским коллегой Лораном Нуньесом была достигнута договоренность об усилении контроля и на сухопутной границе между Францией и Италией.

На фоне этого резкие обвинения в адрес Мадрида озвучили Соединенные Штаты. В Государственном департаменте США заявили, что кризис в Сеуте стал прямым следствием умышленных усилий испанского правительства, поощряющих нелегальную миграцию в Европу.

Напомним, ситуация в испанском автономном анклаве Сеута в Северной Африке накалилась до предела после того, как в город хлынули десятки тысяч нелегалов из Марокко. Наплыв мигрантов парализовал инфраструктуру города, спровоцировал массовые беспорядки и привел к человеческим жертвам, из-за чего власти Испании были вынуждены срочно задействовать армейские подразделения для восстановления порядка.