Трамп прокомментировал наплыв мигрантов в Сеуте

Американский президент Дональд Трамп назвал наплыв мигрантов в Сеуте вторжением и отметил, что США грозит не меньший кризис, в случае если на выборах в ноябре победу одержат не республиканцы.

«Это выглядит как настоящее вторжение в страну сотен тысяч человек, и то же самое произойдёт у нас, если не будут избраны республиканцы, только ещё хуже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил RT, что ситуация в испанском анклаве Сеута свидетельствует о крахе миграционной политики Евросоюза.

В Еврокомиссии отметили, что мигранты, попавшие в испанский анклав Сеута, не продвигаются дальше в другие страны Евросоюза.