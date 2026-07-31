Депутаты Рады попросили Зеленского вернуть Федорова в Минобороны

Три депутата Верховной рады направили Владимиру Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить экс-министра обороны Михаила Федорова в должности.

Об этом сообщила украинский парламентарий, инициатор обращения Марьяна Безуглая.

"Итак, как и обещала, отправила официальное письмо Зеленскому с просьбой вернуть Федорова", - написала она в Telegram-канале.

По словам Безуглой, письмо подписали лишь три депутата из 390 человек: она, парламентарий Ярослав Железняк и депутат по мажоритарному округу Игорь Васильев. Еще два депутата "демонстративно отклонили" письмо, остальные проигнорировали его.

Других писем с требованием вернуть Федорова зарегистрировано не было. В какие сроки Зеленский должен рассмотреть обращение, не уточняется.

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Их участники требовали не только вернуть Федорова, но и уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ. 22 июля Владимир Зеленский отправил последнего в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. При этом РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что в окружении Зеленского считают вопрос с министром обороны закрытым.