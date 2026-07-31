Исходя из слов украинского лидера Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), за время конфликта в каждом украинском населенном пункте погибло менее двух бойцов. Оценки потери опровергло в Telegram издание «Страна.ua».

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Издание опубликовало видео из города Гайсин с населением 23 тысячи человек, где целая улица заставлена мемориальными стелами с погибшими украинскими военными.

«Исходя из названной Зеленским цифры, в среднем в каждом населенном пункте на войне погибло менее двух жителей», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести Зеленский не раскрыл.