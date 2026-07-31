Европейские лидеры заговорили о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне

Европейский союз (ЕС) должен рассмотреть приостановление членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

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«Мы собираем европейских лидеров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — рассказала политик.

Датский премьер отметила, что уже поговорила с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая предложила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер также не исключил приостановки соглашения. По его словам, если ситуация в Испании будет развиваться таким образом, что будет давление на национальные границы, то европейские лидеры сделают все возможное, чтобы защитить их.

Более 20 тыс. мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.