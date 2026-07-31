Пока вы не уснули: убийство россиян в Таиланде и миграционный кризис в Испании

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пропавших в Паттайе россиян убили с целью ограбления

Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан в Паттайе признались в их убийстве. Об этом сообщила газета Thairat.

По данным издания, в ходе первичного допроса один из фигурантов 43-летний Тхана Кыттхонг утверждал, что оба российских гражданина - 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов - мертвы, а их тела захоронены.

Читать новость полностью

Появилось видео массового прорыва границы мигрантами в Испании

Тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки. Видео публикует El País.

Мигранты пересекают сушу и море, многие из них не выживают. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало. Это только установленные случаи, точное количество пострадавших неизвестно.

Читать новость полностью

Фон дер Ляйен выступила с требованием на фоне наплыва мигрантов в Испанию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала "молниеносной высылки" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам разобраться с этим.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила, - написала она в X. - Фотографии из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать в Евросоюз тем, кто не соблюдает наши правила».

Читать новость полностью

В России отреагировали на заявление Киева о замершем фронте

Российские войска продолжают выдавливать ВСУ из Донбасса и расширять зону безопасности, а военная логистика противника разгромлена вплоть до блокады Черного моря, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление Украины о том, что фронт замер и идет война на истощение.

«Наши войска спокойно, как сказал Верховный Главнокомандующий, выдавливают украинские войска из Донбасса и других территорий, расширяя зону безопасности. Удары наносятся по серьезнейшим объектам, которые несут военную нагрузку для ВСУ, в том числе по портам. Логистика военная ВСУ просто разгромлена. Практически можно говорить о блокаде Черного моря — это процентов 15 запасов, а это много поступающего из западных стран для ВСУ», — сказал депутат.

Читать новость полностью

Блогерше Соне Мармеладовой дали условный срок по делу о распространении порно

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии условно блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу о распространении порнографических материалов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в суде.

— Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Читать новость полностью

Россия начала покупать бензин в Африке

В порту Мурманска встал на разгрузку танкер под панамским флагом с бензином из Марокко в объеме около 30 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

По их данным, топливо было загружено в порту Танжер в середине июля, и к настоящему времени оно торгуется на Петербургской бирже. К покупке там предлагаются партии с поставкой со станции Кола (город-спутник Мурманска).

Читать новость полностью

В Польше призвали Туска к отставке

Депутат от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек призвал премьера Польши Дональда Туска уйти в отставку после инцидента в воздушном пространстве страны и его последующих заявлений. Об этом сообщает Do Rzeczy.

«Человек, который говорит о том, что Украине следует безоговорочно передать еще больше техники, то есть разоружить Польшу, включая самую современную технику, в том числе противотанковые ракеты Patriot, должен немедленно уйти в отставку», — сказал Чарнек.

Читать новость полностью

Блогеру Лерчек вынесли приговор

Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вынесли приговор — ее признали виновной и приговорили к 5 годам условно, а также к штрафу в размере 765 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно решению суда, Лерчек признана виновной по делу о незаконном выводе денег в ОАЭ. Помимо условного срока и штрафа, ей нельзя администрировать сайты в течение следующих трех лет. По версии обвинения, с 2021 по 2022 годы Лерчек вместе с бывшим мужем и их партнером продавала фитнес-марафоны, после чего незаконно перевела более 251,5 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

Читать новость полностью

Илон Маск отказал Зеленскому во встрече в США

© Global Look Press

Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому отказом на предложение о встрече в США.

«Зеленский попросил о встрече с Маском... но миллиардер отклонил приглашение», — пишет Тhe Аtlantic.

Читать новость полностью

Советник Инфантино ушел со своего поста в знак протеста

Старший советник президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против планов главы ФИФА продать долю в чемпионате мира.

В четверг стало известно, что Инфантино хочет продать долю в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров.

Читать новость полностью