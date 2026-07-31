НАТО стремится "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ

Действия НАТО нацелены на то, чтобы "оттащить" Ереван от его союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

"Мы отмечаем стремление стран НАТО и отдельных западных государств "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений", - приводит агентство слова дипломата.

Васильев обратил внимание на то, что подход нынешних властей Армении в данном контексте не отвечает долгосрочным интересам обеспечения госбезопасности.

"Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его [Еревана] безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности", - добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании документов о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами.