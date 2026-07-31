Войска в Сеуте и 18 погибших: зарубежные СМИ о миграционном кризисе в Испании

Тысячи человек хлынули из Марокко в африканский анклав Испании Сеуту. Мадрид задействовал армию для урегулирования ситуации, а в Италии призвали исключить Испанию из Шенгенской зоны. Как оценивают происходящее зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Сеута и Мелилья — испанские автономные города, расположенные в Северной Африке и граничащий с Марокко. Это единственная сухопутная граница Европейского союза с Африкой. Город Сеута столкнулся с ростом потока мигрантов. И ситуация резко обострилась 30 июля после того, как мигранты хлынули в город, прорвав границу.

На кадрах, снятых на пляже Тарахал, видно, как толпы людей обходят волнорезы и бегут по песку. Большинство из них молодые мужчины, но были и семьи с женщинами и детьми. Некоторые из мигрантов кричали: «Да здравствует Испания!», пишет The Guardian.

Представитель Гражданской гвардии, которая охраняет границы Испании, заявил, что мигранты «массово прибывают со стороны моря». А министерство внутренних дел Испании объявило, что в Сеуту будут направлены 60 военнослужащих и еще 30 сотрудников Гражданской гвардии.

При этом поздно вечером 30 июля были мобилизованы подразделения сухопутных войск, дислоцированные в Сеуте. Спустя несколько часов власти закрыли границу с Мелильей, отмечает El Pais.

«Вооруженные силы усилят Гражданскую гвардию при осуществлении ее полномочий и тех задач, которые могут потребоваться для поддержания безопасности в городе Сеута. Мобилизованные силы будут координироваться оперативным командованием и окажут поддержку Гражданской гвардии», — пояснили правительственные источники газеты.

В свою очередь президент Педро Санчес заявил, что правительство Испании уже «отреагировало на ситуацию в Сеуте», мобилизует все необходимые ресурсы и работает совместно с марокканскими властями.

А глава Сеуты Хуан Хесус Вивас попросил правительство объявить «чрезвычайное положение в стране». Однако в МВД Испании напомнили, что миграционный кризис не может быть причиной объявления чрезвычайной ситуации такого характера.

По данным, которые привело издание Al Jazeera, по меньшей мере 18 человек погибли после того, как огромные толпы мигрантов прорвались через границу в испанский анклав.

«Часть погибших утонули, еще часть погибли в давке при попытке перелезть через ограждение на пляже Тарахал», — говорится в статье.

Глава Ассоциации гражданской гвардии Сеуты назвал происходящее в городе «абсолютным хаосом».

При этом в Фнидеке, марокканском городе, расположенном сразу за границей Сеуты, власти применили водометы, пытаясь помешать мигрантам пересечь границу, со ссылкой на свидетелей происходящего пишет Reuters.

По данным правозащитных организаций, произошли столкновения и на пограничном пункте Бени-Ансар. Это был единственный открытый переход между Марокко и Мелильей за последние шесть лет.

«По словам Омара Наджи из Марокканской ассоциации по защите прав человека, были подожжены по меньшей мере три автомобиля, а среди мигрантов и сотрудников сил безопасности есть раненные. (…) Владельцы бизнеса в Сеуте организуют самооборону, поскольку считают, что ресурсов полиции будет недостаточно», — отмечается в публикации.

Издание связало обострение ситуации с июльским решением Верховного суда Испании. Теперь мигрантов, задержанных в море, нельзя выдворять автоматически, без выяснения всех деталей.

Глава Сеуты насчитал 60 000 человек, которые пересекли границу. Хуан Хесус Вивас отметил, что количество мигрантов соответствует 70% населения города. По данным последней переписи, в Сеуте живут около 83 000 человек, сообщила радиостанция Cadena SER.

По состоянию на сегодняшнее утро, по оценкам правительства Испании, по меньшей мере 7000 из прибывших город мигрантов — несовершеннолетние.

При этом миграционный кризис уже спровоцировал скандал в ЕС. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры итальянской правящей партии предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны, пишет Politico.

«Кадры из Сеуты шокируют и в очередной раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная миграция представляет реальную угрозу безопасности границ Европы», — заявила Мелони.

В ответ Мадрид вызвал итальянского посла для объяснений и потребовал европейской солидарности. В свою очередь Еврокомиссия заявила о том, что приветствует «тесное сотрудничество между Марокко и Испанией в борьбе с этими миграционными потоками».