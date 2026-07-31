Зеленский обратился к Трампу для получения одной услуги от Маска

Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом обратился с просьбой к Илону Маску через американского президента, сообщает The Atlantic. Киев хочет использовать спутниковую сеть Starlink для управления ударами беспилотников по территории России, чтобы пережить зиму в конфликте. Трамп, по данным издания, был уклончив.

Зеленский изложил Трампу план, который поможет Украине пережить еще одну зиму. Успех зависел от поддержки Маска. Однако реакция Трампа была неопределенной.

Ранее Маск уже ограничивал доступ Украины к Starlink в зоне боевых действий. Предприниматель заявлял, что его технологии не должны использоваться для наступательных операций.

Вопросы контроля над Starlink вызывают споры в США. Пентагон и Госдеп ранее обсуждали возможность регулирования использования сети.

Официальных комментариев от Белого дома и Маска пока не поступало. Переговоры прошли в закрытом режиме.

До этого Маск уже отключал Starlink в Крыму, объяснив это эскалацией конфликта. Кроме того, в июне 2026 года США и Украина обсуждали возможность передачи управления сетью американским военным.