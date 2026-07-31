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Зеленский обратился к Трампу для получения услуги от Маска

Московский Комсомолециещё 1

Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом обратился с просьбой к Илону Маску через американского президента, сообщает The Atlantic. Киев хочет использовать спутниковую сеть Starlink для управления ударами беспилотников по территории России, чтобы пережить зиму в конфликте. Трамп, по данным издания, был уклончив.

Зеленский обратился к Трампу для получения одной услуги от Маска
© Global Look Press

Зеленский изложил Трампу план, который поможет Украине пережить еще одну зиму. Успех зависел от поддержки Маска. Однако реакция Трампа была неопределенной.

Ранее Маск уже ограничивал доступ Украины к Starlink в зоне боевых действий. Предприниматель заявлял, что его технологии не должны использоваться для наступательных операций.

Вопросы контроля над Starlink вызывают споры в США. Пентагон и Госдеп ранее обсуждали возможность регулирования использования сети.

Официальных комментариев от Белого дома и Маска пока не поступало. Переговоры прошли в закрытом режиме.

До этого Маск уже отключал Starlink в Крыму, объяснив это эскалацией конфликта. Кроме того, в июне 2026 года США и Украина обсуждали возможность передачи управления сетью американским военным.