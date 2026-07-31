МИД Испании вызвал посла Италии из-за идеи приостановить Шенгенское соглашение

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вызвал посла Италии после слов итальянского коллеги Антонио Таяни о намерении приостановить действие Шенгенского соглашения с Мадридом из-за наплыва мигрантов в автономном городе Испании Сеута.

Ранее Таяни поддержал идею о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за того, что миграционный кризис в Сеуте может представлять угрозу для национальной безопасности всей Европы.

"Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности <...>. Я вызвал итальянского посла", - написал Альбарес в X.

Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. По другим данным, около 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.