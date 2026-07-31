Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала "молниеносной высылки" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам разобраться с этим.

"Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила, - написала она в X. - Фотографии из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать в Евросоюз тем, кто не соблюдает наши правила". Фон дер Ляйен потребовала, чтобы "опасные пересечения границы немедленно прекратились", а "организации, занимающиеся незаконной переправкой людей, были ликвидированы".

Глава Еврокомиссии сообщила, что поручила еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуице разобраться с ситуацией, в том числе надавив на власти Марокко, чтобы они остановили поток мигрантов.

Как сообщали ранее испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По информации радиостанции Cadena SER, в Сеуту за последние сутки могли попасть 49 тыс. нелегалов. Кроме того, не менее 28 человек погибли, пытаясь достигнуть города.

Приехавшего в Сеуту премьера Испании встретили криками «сукин сын»

На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.