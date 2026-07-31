Финляндия поддержала идею о приостановке шенгена с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Об этом она написала в соцсети X.

«Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», — написала глава МВД Финляндии.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией.

30 июля СМИ сообщили, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки. Мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко. Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.