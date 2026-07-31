Полицейские в США нашли необычный способ борьбы с нарушителями

В Нью-Джерси полицейские нашли оригинальный метод выявления водителей, отвлекающихся на гаджеты, рассказал канал ABC News. Для этого один из сотрудников переоделся в костюм куста и выслеживал нарушителей из засады.

Необычную операцию провели сотрудники дорожной полиции городка Дьюнеллен. Инспектор в маскировочном костюме, напоминающем кустарник, встал возле оживленной трассы и через бинокль наблюдал за проезжающими машинами.

Шестичасовой рейд был направлен на борьбу с использованием мобильных телефонов за рулем. По законам штата за такое нарушение водителям грозит штраф от 200 до 400 долларов при первом проступке.

За время работы полиция выписала 74 протокола водителям, которые писали сообщения или искали что-то в телефоне во время движения. Полиция опубликовала фотографии сотрудника в камуфляже и напомнила водителям, что любое уведомление или смс могут подождать.

В соцсетях не все оценили креатив полицейских. Часть пользователей обвинила полицию в провокации.

«Разве это не подстава? Офицер в костюме куста сам отвлекает водителей - как раз то, за что они выписывают штрафы. Судья должен аннулировать эти протоколы», - возмутился один из комментаторов.

Другие заявили, что ведомство просто пытается пополнить городскую казну, а не заботится о безопасности. Однако нашлось немало и тех, кто поддержал инициативу. Жители призвали полицию чаще проводить подобные рейды на соседних улицах, чтобы бороться не только с гаджетами за рулем, но также с превышением скорости и нарушениями на пешеходных переходах.