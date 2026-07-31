Эксперт Халатян: выход Армении из ЕАЭС не может привести к краху объединения

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не может привести к краху этого интеграционного объединения. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян, комментируя ранее высказанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном мнение о том, что ЕАЭС сейчас парализован и если не снять ограничений в отношении армянской стороны, то это станет "концом ЕАЭС".

"Я не думаю, что выход Армении из ЕАЭС станет крахом Евразийского экономического объединения. Более того, я напомню, что многие страны ЕАЭС изначально были против вхождения Армении в это интеграционное объединение и лишь лоббирование России помогло Армении, не имея общей границы с союзом, стать его полноценным членом", - заметил Халатян.

Он также обратил внимание, что, как итог, Армения стала одним из главных выгодоприобретателей союза, о чем свидетельствует ее резкий экономический рост.

При этом эксперт считает, что действия России, выраженные во введении экономических ограничений в отношении Армении стали полной неожиданностью для действующих армянских властей. По его словам, дополнительным "неприятным сюрпризом" стало то, что более не работают прежние методы, позволяющие "успокоить Москву" и спокойно продолжать курс по геополитической переориентации в сторону Запада и Турции.

В этих условиях, как считает Халатян, армянский премьер в попытках достичь снятия российских ограничений, которые в случае сохранения будут иметь серьезные негативные социально-экономические последствия для республики, пытается давить на РФ с помощью норм ЕАЭС. Он при этом констатировал, что это пока у Пашиняна не получается. Более того, эксперт усомнился в том, что другие страны ЕАЭС пойдут на конфликт с Россией в этом вопросе.