Финляндия призвала вывести Испанию из зоны Шенгена из-за мигрантов

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выступила в поддержку инициативы Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов, прибывающих в испанский анклав Сеута.

По мнению главы финского МВД, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны. Она заявила, что остальные европейские государства должны поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Рантанен подчеркнула, что страны, которые не выполняют свои обязанности по охране внешних границ, не должны оставаться участниками Шенгенского соглашения.

Ранее Мелони сообщила, что рассматривает возможность временной приостановки действия Шенгена в отношении Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте. По данным радиостанции Cadena SER, за последние сутки в автономный город из Марокко проникли около 49 тысяч мигрантов. Телерадиокомпания RTVE также сообщила, что не менее 19 человек погибли при попытках пересечь границу.

Ранее сообщалось, что Франция усилит контроль на границе с Испанией из-за вторжения мигрантов.