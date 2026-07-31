Боррель поставил точку в вопросе исключения Испании из зоны Шенгена

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство ЕС не имеет права в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем.

"Это невозможно. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне. Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС", - написал он в Х, комментируя заявления властей Италии о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту.

Ранее министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вызвал посла Италии после слов итальянского коллеги Антонио Таяни о намерении приостановить действие Шенгенского соглашения.

Как сообщали испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По информации радиостанции Cadena SER, в Сеуту за последние сутки могли попасть 49 тыс. нелегалов. Кроме того, не менее 19 человек погибли, пытаясь достигнуть города.

Фон дер Ляйен выступила с требованием на фоне наплыва мигрантов в Испанию

На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля город должен посетить председатель правительства Испании Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской.