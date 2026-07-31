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Конец Pax Americana: четыре правила для нового миропорядка

На смену угасающему однополярному миру во главе с США должна прийти новая международная система, базирующаяся не на прежнем идеализированном «порядке, основанном на правилах», а на прагматичном взаимном сдерживании, заявили профессора права Асли Бали и Сэмюэл Мойн в своей статье для британской газеты The Guardian. По их мнению, закат американской гегемонии дает шанс отказаться от лицемерия прошлого и построить многополярный мир. Чтобы он не превратился в хаос и борьбу за сферы влияния, мировому сообществу необходим новый антивоенный консенсус. В его основу должны лечь четыре жестких принципа: строгое ограничение права на самооборону без оправдания превентивных ударов, абсолютный запрет на аннексию территорий, отказ великих держав от ведения опосредованных прокси-войн и прекращение поставок оружия, способствующих агрессии и военным преступлениям.

По мнению авторов статьи, такой подход не требует от государств единой идеологии - он опирается исключительно на их разумный эгоизм и понимание общей уязвимости. Ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если силовое давление становится нормой, а правила применяются выборочно. Наглядными примерами авторы называют украинский кризис, войны последних лет на Ближнем Востоке, а также глобальные последствия «войны с терроризмом», которую США и их союзники объявили после событий 11 сентября 2001 года (включая вторжения в Афганистан, Ирак и связанные с этим последствия). По мнению ученых, многополярность не должна сводиться к переделу зон влияния - она призвана стать основой для порядка, в котором самоограничения игроков станут главным инструментом предотвращения больших войн.

Госдеп США оконфузился с картой Африки

На международной конференции по СПИДу в Рио-де-Жанейро с Госдепартаментом США случился геополитический конфуз, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Во время презентации перед делегатами из африканских стран Госдеп продемонстрировал карту Африки, на которой географическое положение и названия абсолютно всех государств были указаны неверно. Так, Нигерия оказалась в глубине пустыни Сахара, Мозамбик перенесли на Африканский Рог, а Кот-д’Ивуар - на противоположную часть континента. Снимки слайда мгновенно разошлись по соцсетям, вызвав резкую критику в адрес США. Как выяснили журналисты, нелепые ошибки возникли из-за использования нейросетей: карту генерировали с помощью инструментов искусственного интеллекта OpenAI, а сотрудники ведомства даже не проверили результат перед публичным выступлением.

Госдепартамент взял на себя «полную ответственность за путаницу», заявив, что один из сотрудников спешно вносил изменения в слайды прямо перед мероприятием. Впрочем, этот инцидент пополнил целый список известных курьезов американских чиновников, связанных с африканским континентом. Журналисты уже вспомнили оговорку Дональда Трампа, придумавшего несуществующее государство «Намбия», и знаменитое заявление Джорджа Буша-младшего, назвавшего Африку «нацией, страдающей от болезней». В Госдепе, однако, заверили, что несмотря на конфуз с картой, переговоры с африканскими партнерами по программам здравоохранения прошли конструктивно.

«У США заканчиваются боеприпасы - и это даже не главная проблема Трампа»

Война против Ирана привела к истощению запасов дорогостоящих американских ракет и перехватчиков (включая системы Patriot и THAAD), пишет американский журнал Newsweek. По данным аналитиков, США уже потратили от трети до половины своих резервов ключевых боеприпасов. Главная проблема заключается в несоразмерности стоимости: одна ракета-перехватчик стоит от четырех до 12 миллионов долларов, тогда как Иран применяет массовые и дешевые беспилотники и ракеты, восстановление запасов которых идет быстрее, чем предполагала американская разведка. Кроме того, военно-промышленный комплекс США не рассчитан на затяжной интенсивный конфликт. Восстановление истощенных арсеналов до предвоенного уровня потребует от одного года до пяти лет. Это создает серьезную уязвимость для Вашингтона на случай возможных кризисов с участием Китая, Северной Кореи или России.

Однако истощение складов и дефицит финансирования со стороны Конгресса - далеко не единственная проблема Белого дома. Эксперты подчеркивают, что Дональд Трамп столкнулся с исторически низким уровнем публичной поддержки этой военной кампании (менее 33 процентов), а сама американская стратегия не привела к падению иранского правительства. Ракетные удары не приносят стратегической победы, пока иранская сторона сохраняет инициативу и демонстрирует готовность к эскалации. Аналитики считают, что затягивание конфликта не изменит его итогов, а продолжение боевых действий лишь увеличит финансовые и политические издержки Вашингтона, приближая его к стратегическому поражению.

«"Циркон" продолжает совершенствоваться»

Президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками сообщил о продолжающейся модернизации гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», пишет Military Watch Magazine. По его словам, опыт применения комплекса во время боевых действий позволил заметно повысить его точность. Путин подчеркнул стратегическую важность этого оружия, отметив, что аналогичные технологии есть мало у кого, а Россия намерена и дальше совершенствовать системы наведения и управления. В статье отмечается, что оборонный сектор РФ использует боевой опыт для быстрой доработки производственных партий, внедряя обновленные алгоритмы навигации и программное обеспечение без кардинальной переработки конструкции ракеты.

«Циркон» остается единственной в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, стоящей на вооружении. Military Watch Magazine подчеркивает, что ракета совершает манёвренный полет в атмосфере на гиперзвуковой скорости, что предельно усложняет ее перехват современными системами ПВО и ПРО. Изначально спроектированный как противокорабельный комплекс, «Циркон» продемонстрировал высокую эффективность и при ударах по наземным объектам. Реальный боевой опыт дает инженерам уникальный материал для оценки работы головок самонаведения в условиях, которые невозможно имитировать на полигонах.

«Пожары подождут: Евросоюз выбирает ВСУ»

Юг и центр Европы охвачены масштабными лесными пожарами, к которым привели аномальная жара и рекордные температуры, пишет болгарское издание «Дума». Стихийные бедствия затронули Францию, Испанию, Португалию, а также греческие острова и популярные курорты Турции. Пожары привели к эвакуации жителей и росту смертности от тепловых ударов. Эксперты предупреждают, что опасный период может затянуться до ноября. При этом в Еврокомиссии констатируют резкое сокращение бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий стихийных бедствий, и призывают государства ЕС усилить меры профилактики своими силами.

Ситуация вызывает все большее недовольство в европейском обществе, где критикуют приоритеты руководства Евросоюза. В условиях экономического ущерба от сгоревших сельскохозяйственных угодий и инфраструктурных потерь Брюссель продолжает концентрировать финансовые ресурсы на военной помощи Украине, а не на поддержке собственного населения. Критики отмечают, что пока граждане ЕС сталкиваются с угрозой уничтожения имущества и ростом цен на продукты, политика институтов ЕС все больше смещается от решения внутренних кризисов к финансированию внешних конфликтов.