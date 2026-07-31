Датская принцесса Изабелла отказалась от зарплаты за службу в армии

Датская принцесса Изабелла во время 11-месячной службы в армии в Гвардейском гусарском полку отказалась от зарплаты, сумма которой составляет девять тысяч крон (1,38 тысячи долларов). Об этом сообщило издание B.T. со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

Принцессе исполнилось 19 лет, однако апанаж она не получает. Еще в 2016 году королевский дом решил, что такое содержание должен получать только ее старший брат, наследный принц Кристиан, и то лишь тогда, когда обзаведется собственным домом и личным персоналом.

— Датские Вооруженные силы описывают Гвардейский гусарский полк как «современный боевой полк с гордыми традициями кавалерийского полка», — говорится в материале.

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