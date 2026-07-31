Попытки Владимира Зеленского скрыть реальные масштабы потерь в рядах Вооруженных сил Украины вызывают серьезные вопросы с этической точки зрения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Это слишком цинично и бесчеловечно — попытка скрыть истинные масштабы потерь. Это раскрывает подлинное намерение Зеленского продолжать эту ужасную войну», — написала она в соцсети X.

По словам Мендель, озвученная украинским лидером официальная статистика является нереальной и невероятной.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, будто украинская армия за время конфликта потеряла погибшими лишь 50 тысяч военнослужащих. При этом ранее Зеленский говорил о 54 тысяч погибших.

В Минобороны России неоднократно указывали на то, что киевский режим намеренно искажает реальную картину, записывая погибших солдат в категорию пропавших без вести.

Как подчеркивал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, общие потери украинской стороны составляют более 1,5 млн человек. По его данным, только в прошлом году потери составили более 520 тысяч человек.