Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России привели к обратному эффекту — теперь дефицит топлива и ажиотажный спрос фиксируются на самой Украине, пишет РИА Новости.

После российских ударов по портам и судам украинские экспортеры вынуждены переориентировать поставки на автотранспорт, что создало повышенный спрос на дизельное топливо. При этом предложение падает, говорится в материале. Авторы напоминают, что НПЗ Украины подвергаются ответным атакам.

Ситуацию усугубляет запрет России на экспорт дизеля и срочный импорт топлива из-за рубежа, что создало дефицит на мировом и европейском рынках. Покупатели, готовые платить более высокую цену, переориентируют поставки на себя. Например, Турция начала скупать продукцию греческих НПЗ, которые ранее снабжали Украину.

В результате на Украине фиксируется паническая скупка топлива на АЗС, что ускоряет подорожание и дефицит. Украинские власти признают масштаб проблемы.

Министры ушедшего в отставку правительства советовали населению перебираться на зиму в райцентры и хутора с печным отоплением. Владимир Зеленский в разговоре с европейскими спонсорами признал сложности с подготовкой к отопительному сезону. Новое правительство предупреждает, что отключения тепла и света зимой могут длиться неделями, и рекомендует эвакуировать крупные города.