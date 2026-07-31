Игры на пороховой бочке: Ирану предсказали столкновение с Саудовской Аравией

Эр-Рияд собрал коалицию против иранских формирований, но пока сложно сказать, насколько решительными будут ее действия, заявил НСН Василий Останин-Головня. Саудовская Аравия объединилась против хуситов вместе с Турцией, Катаром и Египтом, но рискует столкнуться с Ираном, если начнет сухопутную операцию в Йемене, рассказал НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов в Йемене с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море, сообщает The Guardian со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Останин-Головня оценил перспективы такого союза.

«Саудовская Аравия не в первый раз играет в какие-то коалиции. На этот раз у нее нет полномасштабной цели, а есть желание обеспечить судоходство в важнейших акваториях региона. 43 государства присоединились к коалиции Саудовской Аравии, включая таких региональных игроков как Турция, Египет и даже Катар. Только время покажет, удастся ли реализовать задуманное без прямой поддержки США, поскольку все равно, все эти государства не отличались активностью в регионе. Между ними возникали и политические противоречия относительно будущего Йемена и других территорий. Если переходить к полномасштабной сухопутной операции, то это будет сравнимо с поджогом пороховой бочки. Хуситы мало что могут сделать без поддержки извне, так что обратятся за помощью к Ирану. А Саудовская Аравия уже наносила удары и по шиитским проиранским формированиям в Ираке. С эскалацией возникнет вопрос, будут ли Эр-Рияд и Тегеран соблюдать договор о нормализации отношений 2023 года или наступит новая фаза конфликта», — отметил он.

Ранее Останин-Головня в беседе с НСН предсказал новые удары США по Ирану.