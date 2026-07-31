Публицист Аарон Бастани заявил, что Испании стоит рассмотреть вариант отказа от своих африканских анклавов из-за неконтролируемого миграционного потока. Комментарий Бастани опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Бастани назвал ситуацию в Сеуте и Мелилье уникальной для Европы, поскольку эти территории географически расположены в Африке. По его словам, проблема с нелегальным пересечением границы в этих точках сохраняется на протяжении последних 30 лет.

Бастани подчеркнул, что Марокко представляет собой «довольно успешную» страну. По его мнению, миграция из этой страны не обусловлена гуманитарными катастрофами, как в случаях с беженцами из Сирии, Ирана или Афганистана.

«Если Испания не откажется от этой территории, <…> я не понимаю, как это можно остановить», - заключил Бастани.

Ситуация вокруг испанских анклавов на севере Африки резко обострилась после того, как тысячи нелегальных мигрантов попытались проникнуть на территорию ЕС вплавь из Марокко. Попытка массового прорыва привела к хаосу на границе и гибели по меньшей мере 15 человек. В ответ правительство Испании направило подразделения вооруженных сил для усиления Гражданской гвардии, а премьер-министр Педро Санчес пообещал незамедлительно восстановить порядок в регионе.

Дополнительным фактором кризиса стало недавнее решение Верховного суда Испании, запретившее автоматически выдворять мигрантов, которые были перехвачены в море на подходах к Сеуте и Мелилье. Власти анклавов заявили о коллапсе инфраструктуры приема беженцев и упрекнули Мадрид в медлительности.

События в Сеуте спровоцировали скандал внутри Евросоюза. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала происходящее прямой угрозой безопасности европейских границ и пригрозила Испании приостановкой Шенгенского соглашения.