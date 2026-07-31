Прибалтика готова помогать США в Ормузе при одном условии

Страны Прибалтики готовы расширить поддержку военных операций США, рассчитывая взамен на увеличение американского военного присутствия в регионе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из прибалтийских республик.

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По словам собеседника издания, власти рассчитывают, что Вашингтон разместит на территории стран Балтии больше военнослужащих. В качестве желаемого варианта он назвал развертывание полноценной бригады вместо нынешнего батальона либо увеличение числа батальонов на постоянной основе.

Источник также сообщил, что парламенты прибалтийских республик уже одобрили широкий мандат, позволяющий активно участвовать в операциях США в Ормузском проливе.

Ранее Иран отверг план Омана по совместному управлению Ормузом.