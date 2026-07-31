Рекордно долгое отсутствие старейшего президента породило слухи о его здоровье

Камерунский президент Поль Бийя не делал никаких заявлений и не появлялся на публике с тех пор, как 7 июня отправился в «краткосрочную частную поездку» в Швейцарию. Рекордно долгое отсутствие старейшего в мире главы государства — уже более 50 дней — породило в его родной стране, Камеруне, слухи о том, жив он или мертв, хотя обсуждение его здоровья в стране запрещено законом.

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Еще 7 июня 93-летний Поль Бийя вместе со своей супругой Шанталь отправился в Швейцарию, как сообщили официальные лица, в «краткосрочную частную поездку». Прошло почти два месяца, но ни президент, ни первая леди не обращались к народу и не появлялись на публике, пишет The Guardian.

Поль Бийя, вступивший в президентскую должность в 1982 году после семилетнего пребывания на посту премьер-министра, в последние годы все чаще и на все более длительные сроки уезжает из Камеруна, проводя большую часть времени в пятизвездочном отеле InterContinental в Женеве.

Официальных сроков возвращения президента из его последней зарубежной поездки не сообщается, и камерунцам приходится полагаться на противоречивые заявления представителей правительства.

Министр связи Рене Эммануэль Сади заявил, что Бийя здоров и «работает из Женевы, где он сейчас проживает».

«Сообщения об обратном — это чистой воды выдумка и злонамеренная манипуляция, направленная на то, чтобы посеять смуту», — добавил он. Жак Фам Ндонго, высокопоставленный представитель правящей партии и министр высшего образования, заявил, что Бийя «внимательно изучает документы, которые ему предоставляют помощники, где бы он ни находился».

Министр труда Грегуар Овона дал другое объяснение, заявив, что президент находится в ежегодном отпуске, и сравнив его с обычными гражданами Камеруна.

«Поль Бийя, избранный народом Камеруна и получающий от него зарплату, — это работник, который имеет право на ежегодный отпуск, — сказал он. — Его работодатель обязан предоставить ему такую возможность. Он предупредил работодателя о своём отъезде и сделает то же самое по возвращении».

В октябре 2024 года, во время очередного отсутствия Бийи, власти Камеруна запретили обсуждать состояние его здоровья, пишет The Guardian. Тем не менее в последние недели в местных СМИ появились сообщения о том, что глава государства тяжело болен, а в социальных сетях снова стали появляться шутки о том, что Бийя — президент, работающий на удалёнке.

Мамаду Мота, вице-президент оппозиционной партии “Движение возрождения Камеруна”, заявил, что недавнее отсутствие Бийи создало "вопиющий институциональный вакуум".

“Страной нельзя управлять дистанционно, пока не решены важнейшие социально-экономические проблемы”, - сказал он.

В ноябре прошлого года Поль Бийя был приведен к присяге на восьмой семилетний срок подряд, через месяц после президентских выборов, омраченных многочисленными обвинениями в нарушениях и подавлении избирателей, напоминает The Guardian. Хотя Конституционный совет отклонил жалобы оппозиционных партий, поданные после выборов, многие из них отказались признать результаты выборов, утверждая, что они еще больше подорвали доверие общественности к демократическим институтам Камеруна.

Поль Бийя еще не назначил правительство с тех пор, как был приведен к присяге на свой последний срок. Поскольку в начале 2027 года ожидаются парламентские и муниципальные выборы, многие обеспокоены тем, что волновой эффект от этого и его длительного отсутствия может нарушить избирательный цикл.

Камерун считается крупнейшей экономикой в Центральной Африке, но уровень безработицы, высокая инфляция и неразвитая государственная инфраструктура препятствуют перспективам его молодежи, которая составляет около двух третей его населения, составляющего, по оценкам, 30,6 миллиона человек.

«Политика должна служить народу, но правящая партия Камерунское демократическое объединение за демократию и мир (CPDM) больше заинтересована в удержании власти, чем в решении проблем камерунцев», — заявил Кохтем Самбит, генеральный секретарь оппозиционного «Движения за патриотизм и народное процветание».

«Министр экономики взял в долг более 21 млрд центральноафриканских франков от имени камерунского народа, заявив, что это было одобрено господином Бийя, — рассказал Самбит в интервью The Guardian. — Как мы можем это оправдать? Мы не знаем ни того, кто подписал этот документ, ни его местонахождения. Этот долг будет погашен за счёт налогоплательщиков».

Также Самбит сказал: «Если президент находится в ежегодном отпуске, он всё равно несёт ответственность перед камерунским народом, потому что получает зарплату из средств налогоплательщиков. Поэтому его местонахождение должно быть раскрыто».

Другая оппозиционная партия, Социал-демократический фронт, утверждает, что вопрос не в том, имеет ли президент конституционное право на выезд из страны, а в том, что правительство не объяснило, почему президент продлил свой визит, который изначально планировался как краткосрочная частная поездка. Другой лидер оппозиции, Патрисия Томаино Ндам Нджоя из Камерунского демократического союза, призвала провести беспристрастное разбирательство, чтобы установить, является ли глава государства «временно или постоянно недееспособным».

В апреле парламент в рамках конституционной реформы восстановил должность вице-президента, но она до сих пор не занята, из-за чего в Камеруне нет человека, который мог бы стать преемником президента в случае его недееспособности. Поскольку сын и пасынок Бийя, по сообщениям, борются за власть, публичные разногласия между министрами стали обычным делом.