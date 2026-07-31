Названа возможная причина призыва Токаева к заморозке украинского конфликта

Призыв казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева к заморозке российско-украинского конфликта связан с ударами Киева по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил кандидат политических наук Роман Юнеман.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц нарастили число ударов с применением дронов. При этом объекты КТК стали целями для атак за неделю до переговоров президента Казахстана с российским коллегой Владимиром Путиным.

«[ВСУ] начали бить по объектам КТК, через который проходит в среднем 80% казахстанской нефти и который фактически обеспечивает половину бюджета страны. Как на это может отреагировать Токаев? Ударить по украинцам? У него такого варианта нет», — сказал Юнеман.

Специалист отметил, что ссора с РФ ничего бы не дала Казахстану. В связи с этим единственный оставшийся у Токаева вариант — призвать Москву и Киев к миру, резюмировал кандидат политических наук.

25 июля Путин и Токаев провели встречу в Омске, в ходе которой казахстанский лидер предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к Стамбульской формуле урегулирования. Глава республики подчеркнул, что на переговорах в Турции были достигнуты значительные результаты, поэтому имеет смысл и дальше двигаться в сторону мира под гарантии крупных держав, включая РФ.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на призыв Токаева заморозить конфликт на Украине.